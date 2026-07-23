Женщина с Камчатки преодолела тысячи километров, чтобы удалить опухоль в Казани

Фото: канал Альмира Абашева в МАКС

Жительница Камчатки преодолела тысячи километров, чтобы удалить опухоль в Республиканском клиническом онкодиспансере Татарстана. Об этом в своем канале в МАКС рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Когда у нее обнаружили опухоль почки, она начала искать хирурга, которому сможет доверить свое здоровье. Изучив отзывы о специалистах, она решила доверить свое лечение врачу Республиканского клинического онкологического диспансера им. проф. М.З. Сигала», – написал министр.

Ради операции женщина преодолела почти семь тысяч километров и прилетела в Казань. Обследование выявило опухоль верхнего полюса левой почки.

Несмотря на размер опухоли – около пяти сантиметров, хирурги приняли решение сохранить почку. Лапароскопическим методом, через несколько небольших проколов они удалили новообразование.

Восстановление прошло быстро: уже через несколько дней после операции женщину выписали домой. А спустя четыре дня она была уже на Камчатке.