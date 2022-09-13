Женщина просила о помощи с балкона охваченной огнем квартиры в Казани, ее спасли пожарные

Сегодня в 20.42 на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в доме №22 по улице Халезова в Казани на балконе о помощи просит женщина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные развернули и подали пожарную автолестницу на балкон пятого этажа, откуда спасли женщину. В то же самое время бойцы звена газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах зашли в квартиру и потушили пожар на площади 5 кв. метров.

Женщина не пострадала. Причины возгорания устанавливаются.



