Женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию почти двух тысяч мигрантов в РТ

В Татарстане женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов.

На протяжении двух лет женщина действуя от имени коммерческой организации заключила липовые договора на трудовую деятельность, а также аренду жилья с более чем 1828 мигрантам.

При этом иностранцы в фирме не работали, а по адресам регистрации не проживали.

Женщину обвиняют по статье «Организация незаконной миграции». Возбуждено уголовное дело.