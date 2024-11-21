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Происшествия 21 ноября 2024 13:17

Женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию почти двух тысяч мигрантов в РТ

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В Татарстане женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов.

На протяжении двух лет женщина действуя от имени коммерческой организации заключила липовые договора на трудовую деятельность, а также аренду жилья с более чем 1828 мигрантам.

При этом иностранцы в фирме не работали, а по адресам регистрации не проживали.

Женщину обвиняют по статье «Организация незаконной миграции». Возбуждено уголовное дело.

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