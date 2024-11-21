Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию почти двух тысяч мигрантов в РТ
В Татарстане женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов.
На протяжении двух лет женщина действуя от имени коммерческой организации заключила липовые договора на трудовую деятельность, а также аренду жилья с более чем 1828 мигрантам.
При этом иностранцы в фирме не работали, а по адресам регистрации не проживали.
Женщину обвиняют по статье «Организация незаконной миграции». Возбуждено уголовное дело.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников