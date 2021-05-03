Женщина пострадала в лобовом столкновении двух авто на трассе в Татарстане

Сегодня в районе семи часов утра в Пестречинском районе республики, на трассе Казань – Шемордан столкнулись два автомобиля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По предварительной информации, водитель Seat выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Kia. В итоге одна из легковушек от сильного удара вылетела с дороги в кювет.

В ДТП пострадала 58-летняя женщина за рулем Kia, ее госпитализировали в больницу.

«В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются», – сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ.