news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 августа 2022  08:53
Полина Шевчук

Женщина пострадала в ДТП с легковушкой и внедорожником на трассе в Татарстане

news_top_970_100
Женщина пострадала в ДТП с легковушкой и внедорожником на трассе в Татарстане
Очевидцы

Серьезная авария произошла накануне около половины шестого вечера на трассе в Дрожжановском районе республики у населенного пункта Малая Акса.

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, легковушка «Лада» врезалась в «УАЗ», который, по предварительным данным, решил развернуться. От удара оба автомобиля слетели в кювет.

«В места ДТП в больницу медики забрали женщину. На вид пострадавшей около 35 лет. Она была пассажиркой легковушки», – уточнили свидетели происшествия.
 

#дтп на трассе #пострадал в дтп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100