Женщина пострадала в ДТП с легковушкой и внедорожником на трассе в Татарстане

Очевидцы

Серьезная авария произошла накануне около половины шестого вечера на трассе в Дрожжановском районе республики у населенного пункта Малая Акса.

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, легковушка «Лада» врезалась в «УАЗ», который, по предварительным данным, решил развернуться. От удара оба автомобиля слетели в кювет.

«В места ДТП в больницу медики забрали женщину. На вид пострадавшей около 35 лет. Она была пассажиркой легковушки», – уточнили свидетели происшествия.

