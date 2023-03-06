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Женщина получила ожоги на пожаре в своем доме в Татарстане, когда коптила сало
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
Сообщение о пожаре в частном доме в поселке Совхоз Красный Октябрь в Новошешминском районе поступило сегодня в 11.14 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Горела кухня в доме. С возгоранием удалось справиться еще до прибытия пожарных расчетов.
Как выяснилось, огонь вспыхнул во время копчения сала. В результате пострадала 56-летняя женщина – она получила ожоги.
Площадь пожара составила 12 кв. метров.
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