Женщина получила ожоги на пожаре в своем доме в Татарстане, когда коптила сало

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в частном доме в поселке Совхоз Красный Октябрь в Новошешминском районе поступило сегодня в 11.14 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Горела кухня в доме. С возгоранием удалось справиться еще до прибытия пожарных расчетов.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, огонь вспыхнул во время копчения сала. В результате пострадала 56-летняя женщина – она получила ожоги.

Площадь пожара составила 12 кв. метров.