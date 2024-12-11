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Происшествия 11 декабря 2024 21:13

Женщина получила ожоги на пожаре в частном доме в Бугульминском районе

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Малая Бугульма Бугульминского района в Заречном переулке загорелся бревенчатый частный дом. К прибытию пожарных горела вся площадь дома.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, к тушению пожара привлекались 5 специалистов и три единицы техники.

В результате пострадала 50-летняя женщина, с ожогом руки ее доставили в Бугульминскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

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