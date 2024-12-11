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Женщина получила ожоги на пожаре в частном доме в Бугульминском районе
В селе Малая Бугульма Бугульминского района в Заречном переулке загорелся бревенчатый частный дом. К прибытию пожарных горела вся площадь дома.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, к тушению пожара привлекались 5 специалистов и три единицы техники.
В результате пострадала 50-летняя женщина, с ожогом руки ее доставили в Бугульминскую ЦРБ.
Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
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