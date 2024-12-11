Женщина получила ожоги на пожаре в частном доме в Бугульминском районе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В селе Малая Бугульма Бугульминского района в Заречном переулке загорелся бревенчатый частный дом. К прибытию пожарных горела вся площадь дома.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, к тушению пожара привлекались 5 специалистов и три единицы техники.

В результате пострадала 50-летняя женщина, с ожогом руки ее доставили в Бугульминскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.