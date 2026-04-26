Женщина погибла в Татарстане в пожаре из-за свечи

Пожар произошел в одном из домов коридорного типа на улице Студенческой в Нижнекамске.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда пожарные прибыли на место, в однокомнатной квартире на втором этаже горели диван и шкаф.

В процессе тушения пожара газодымозащитники обнаружили 42-летнюю женщину, которая лежала в коридоре второго этажа. Пожарные вынесли ее из зоны задымления и передали медикам. Увы, реанимационные мероприятия успехом не увенчались, медики констатировали смерть женщины.

Три человека эвакуировались из дома еще до приезда пожарных.

Причиной возгорания, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем – со свечами.

В МЧС напоминают: нельзя оставлять горящие свечи без присмотра. Даже на короткое время уходя их помещения, необходимо потушить все источники открытого огня, а для свечей использовать устойчивые подсвечники. Сами свечи нужно устанавливать вдали от горючих материалов. Не ставить их рядом с занавесками, бумагой, мебелью, книгами и другими легковоспламеняющимися предметами. Нельзя допускать к свечам детей и домашних животных.