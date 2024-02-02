news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 2 февраля 2024 14:05

Женщина погибла в столкновении автокрана и легковушки в Лениногорском районе РТ

Скопировать ссылку

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в селе Шугурово Лениногорского района РТ. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, на местной автодороге по улице Ленина Kia выехала на встречку и столкнулась с автокраном «Челябинец». Судя по фото, удар пришелся на переднее колесо автокрана.

Фото: © Очевидцы

Как рассказали местные жители, водитель легковушки получил незначительные травмы, а его мать-пассажирка примерно 50 лет скончалась.

#ДТП жертвы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2