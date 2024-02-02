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Женщина погибла в столкновении автокрана и легковушки в Лениногорском районе РТ
Смертельное ДТП произошло накануне вечером в селе Шугурово Лениногорского района РТ. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
С их слов, на местной автодороге по улице Ленина Kia выехала на встречку и столкнулась с автокраном «Челябинец». Судя по фото, удар пришелся на переднее колесо автокрана.
Как рассказали местные жители, водитель легковушки получил незначительные травмы, а его мать-пассажирка примерно 50 лет скончалась.
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