Женщина погибла в столкновении автокрана и легковушки в Лениногорском районе РТ

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в селе Шугурово Лениногорского района РТ. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, на местной автодороге по улице Ленина Kia выехала на встречку и столкнулась с автокраном «Челябинец». Судя по фото, удар пришелся на переднее колесо автокрана.

Фото: © Очевидцы

Как рассказали местные жители, водитель легковушки получил незначительные травмы, а его мать-пассажирка примерно 50 лет скончалась.