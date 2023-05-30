Женщина погибла в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на гребном канале

Сегодня в Ростове-на-Дону во время футбольного матча обрушилась трибуна в спортивном комплексе «Гребной канал Дон». Одна женщина погибла, сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев.

Еще 15 человек, пять взрослых и десять детей, пострадали в результате инцидента. «<…> одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии», — уточнил губернатор.

Фото: Telegram-канал Baza

По словам Голубева, причиной трагедии стало то, что шквалистый ветер перевернул сборные конструкции трибуны.

Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование, заверил руководитель региона.

Upd. (18.20): По информации ГУ МЧС по Ростовской области, штормовое предупреждение в регионе сохраняется на ближайшие пару дней. Местами возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20–23 м/с.

Upd. (19.21): Число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 18, это восемь взрослых и десять детей, передает ТАСС.

«Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению, погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. И десять детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести», — рассказал министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.