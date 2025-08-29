Женщина погибла под колесами железнодорожного вагона в Казани

В Казани выясняются обстоятельства гибели женщины на железной дороге. Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По данным ведомства, трагедия произошла 28 августа на 790-м километре остановочной платформы Левченко.

«Автоматрисой травмирована женщина 1977 г.р., переходившая железнодорожные пути. В результате наезда подвижного состава она получила серьезные травмы и погибла», – говорится в заявлении.