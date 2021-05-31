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Ру Тат
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31 мая 2021  08:17
Полина Шевчук

Женщина погибла, мужчина с ребенком пострадали на пожаре в РТ

Женщина погибла, мужчина с ребенком пострадали на пожаре в РТ
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Сегодня после полуночи на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в селе Салауз-Мухан Муслюмовского района республики на улице Кооперативная горит частный дом.

На место по первому повышенному номеру вызова прибыли сотрудники ПС № 123. К моменту их приезда огонь уже полностью охватил дом. 49-летний мужчина и 14-летний мальчик успели выбраться из пожара. Их с ожогами доставили в БСМП Челнов.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Справившись с огнем, пожарные стали разбирать сгоревшие конструкции дома. Внутри они обнаружили тело погибшей 48-летней женщины.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара уточняется. Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
 

#МЧС РТ #женщина погибла на пожаре #сгорел дом #пожар в татарстане
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