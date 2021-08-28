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Ру Тат
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28 августа 2021  11:11
Полина Шевчук

Женщина обожгла руки на пожаре в частном доме в Апастовском районе

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В 06.10 на номер вызова пожарной охраны 101 поступил сигнал, что в деревне Новые Поляны на улице Калинина горит бревенчатый дом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате пожара ожоги рук 1-2 степени получила 48-летняя женщина. От госпитализации она отказалась.

 В 7.05 пожар был полностью потушен. Его площадь составила 72 кв. метра. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

#МЧС РТ #ожоги #пожар в рт
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