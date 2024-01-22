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Аферистка, обещавшая квартиру из наследства другим родственникам, пойдет под суд в РТ
Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
По версии следствия, женщина на похоронах знакомого узнала, что тот на праве пользования проживал в квартире одного из домов по улице Курчатова и предложила прямым наследникам решить вопрос об оставлении квартиры в наследственной массе через суд. Для этого, со слов женщины, необходимо было передать взятку в 1,5 млн рублей ее знакомым в суде. Получив отказ, она обратилась с аналогичным предложением к другим родственникам.
Рассчитывая, что прямые наследники откажутся от квартиры, родственники приняли предложение и передали знакомой необходимую сумму, а затем еще полмиллиона рублей.
В итоге родственники все же проиграли дело о признании права собственности. В свою очередь женщина отказалась возвращать деньги знакомым, пояснив, что передала деньги судьям, работникам исполкома, а также потратила на сбор необходимых документов.
Уголовное дело направлено в суд.
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