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Общество 27 мая 2024 14:14

Женщина из Татарстана победила на Всемирном конкурсе красоты в Турции

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Жительница Лениногорска Альмина Гафарова победила во Всемирном конкурсе красоты. Отметим, что борьба за титул прошла в Турции. Участие в конкурсе приняли 20 конкурсанток из разных стран в возрасте от 20 до 50 лет. При этом женщина из Татарстана обошла конкуренток из Болгарии, Молдавии, Грузии, Новой Зеландии и других стран, пишет «Татарстан-24».

На конкурсе она показала членам жюри казачий танец с шашкой, от которого судьи и публика пришли в восторг. Жительница Татарстана надела наряд воительницы Каракуз. Костюм был сделан в национальном стиле, а над его созданием трудился художник по костюмам из Казани Дмитрий Ряшин.

Альмина призналась, что чуть травмировалась во время репетиций танца. Готовясь к конкурсу, она упала набок и ударилась щекой.

Сама победительница является экономистом по образованию, бывшим главным бухгалтером и замгендиректора завода. На данный момент у нее свой бизнес в сфере моды.

фото: скриншот видео

#конкурс красоты #Турция #победа #Татарстан
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