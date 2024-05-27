Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Женщина из Татарстана победила на Всемирном конкурсе красоты в Турции
Жительница Лениногорска Альмина Гафарова победила во Всемирном конкурсе красоты. Отметим, что борьба за титул прошла в Турции. Участие в конкурсе приняли 20 конкурсанток из разных стран в возрасте от 20 до 50 лет. При этом женщина из Татарстана обошла конкуренток из Болгарии, Молдавии, Грузии, Новой Зеландии и других стран, пишет «Татарстан-24».
На конкурсе она показала членам жюри казачий танец с шашкой, от которого судьи и публика пришли в восторг. Жительница Татарстана надела наряд воительницы Каракуз. Костюм был сделан в национальном стиле, а над его созданием трудился художник по костюмам из Казани Дмитрий Ряшин.
Альмина призналась, что чуть травмировалась во время репетиций танца. Готовясь к конкурсу, она упала набок и ударилась щекой.
Сама победительница является экономистом по образованию, бывшим главным бухгалтером и замгендиректора завода. На данный момент у нее свой бизнес в сфере моды.
фото: скриншот видео
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»