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Ру Тат
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23 октября 2021  17:25
Полина Шевчук

Женщина и ребенок пострадали в лобовом столкновении двух авто в Татарстане

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Женщина и ребенок пострадали в лобовом столкновении двух авто в Татарстане

Авария произошла сегодня после полудня на трассе Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики у деревни Чуру-Бурашево.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, на перекрестке не поделили дорогу «Нива» из Татарстана и «Лада» с номерами Самарской области.

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем отечественного внедорожника была женщина. Ее с травмами увезли в больницу. Также пострадал ребенок, который был пассажиром "Нивы". Его тоже госпитализировали», – уточнили свидетели ДТП.

#авария с пострадавшим #дтп на трассе
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