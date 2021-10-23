Женщина и ребенок пострадали в лобовом столкновении двух авто в Татарстане

Авария произошла сегодня после полудня на трассе Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики у деревни Чуру-Бурашево.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, на перекрестке не поделили дорогу «Нива» из Татарстана и «Лада» с номерами Самарской области.

Фото: © очевидцы

«За рулем отечественного внедорожника была женщина. Ее с травмами увезли в больницу. Также пострадал ребенок, который был пассажиром "Нивы". Его тоже госпитализировали», – уточнили свидетели ДТП.