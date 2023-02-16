Женщина и подросток погибли в ДТП с фурой в Татарстане, еще один ребенок в больнице

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе республики, сообщает в своем телеграм-канале республиканская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем «Лады» не выбрала безопасную скорость и вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с фурой. От мощного удара легковушку выкинуло в кювет.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП женщина-водитель и 16-летний подросток скончались на месте. 4-летний ребенок, который был пассажиром авто, с травмами доставлен в больницу.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Обстоятельства ДТП выясняются.

