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Женщина и подросток погибли в ДТП с фурой в Татарстане, еще один ребенок в больнице
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе республики, сообщает в своем телеграм-канале республиканская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем «Лады» не выбрала безопасную скорость и вылетела на встречку, где лоб в лоб столкнулась с фурой. От мощного удара легковушку выкинуло в кювет.
В результате ДТП женщина-водитель и 16-летний подросток скончались на месте. 4-летний ребенок, который был пассажиром авто, с травмами доставлен в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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