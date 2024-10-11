Женщина и двое детей пострадали после столкновения легковушек в Татарстане

Накануне на 15-м километре автодороги Бавлы – Октябрьский произошло ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» вылетела на перекресток и столкнулась с Chevrolet Lanos. От удара иномарка съехала с трассы в кювет.

Фото: Очевидцы

В результате ДТП травмы получили трое пассажиров Chevrolet, из них двое – дети. Пострадавших увезли медики скорой помощи.