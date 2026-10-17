Женщина брызнула перцовкой в лицо подростку на электромотоцикле в центре Казани

Потасовка с участием женщины и подростка случилась в центре Казани на улице Московской. Соответствующее видео опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. На записи видно, что женщина брызнула из перцового баллончика в лицо молодому человеку, на голове которого был мотошлем. Сообщается, что парень ехал на электромотоцикле. Между молодым человеком и водителем легковушки, а также пассажиркой авто вспыхнула ссора.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, по данному факту в ОП «Япеева» проводится проверка. Личности участников конфликта устанавливаются.