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Женщин в Татарстане оказалось на 3,3% больше, чем мужчин
53,3% населения Татарстана — это женщины. 51% из них трудоспособного возраста, 17,7% ниже, а 31,3% выше этой планки. Об этом в исследовании, приуроченном к Международному женскому дню, рассказал Татарстанстат.
По видам экономической деятельности на начало 2023 года женщины чаще всего работали в сферах торговли, ремонта, общепита и гостиничном бизнесе — 23,2%, 17,5% — в образовании. На обрабатывающих производствах трудятся 12,6% татарстанок трудоспособного возраста, 11% — в здравоохранении и 5,8% заняты в сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.
По уровню образования среди женского населения в возрасте от 15 лет и старше 43,2% жительниц республики имеют высшее образование, 41% — среднее профессиональное, 13,4% — среднее общее и 2,4% — основное общее. По этому пункту результаты подсчитаны по материалам выборочных обследований рабочей силы за 2022 год.
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