Женщин-предпринимателей Татарстана в рамках нацпроекта обучат основам экспорта

В Татарстане пройдет двухдневный интенсив для действующих женщин-предпринимателей, в ходе которого участницы смогут повысить уровень своих компетенций на российском и международных рынках. Бесплатное обучение пройдет на площадке Центра «Мой бизнес» в Казани.

Участниц программы ждут 12 тематических блоков, разбор кейсов и удостоверение о повышении квалификации.

Программа обучения включает в себя следующие аспекты:

Жизненный цикл предпринимателя

Основы налогообложения

Организация и ведение бухгалтерского учета

Основы финансового планирования и анализа

Работа с банками

Меры поддержки предпринимательской инициативы на этапе до экспорта

Готовность к экспорту

Особенности налогообложения при экспорте

Дополнительные задачи бухгалтера при экспорте

Финансовое планирование при экспорте

Источники финансирования для экспортеров и импортеров и финансовая поддержка экспортера

О чем еще нужно знать экспортеру

Принять участие в обучающей программе могут индивидуальные предприниматели, руководители, собственники и лица, принимающие решения в компании, сообщает Минэкономики РТ.

Для участия необходимо заполнить анкету, размещенную по ссылке.

По вопросам регистрации и участия предприниматели могут обратиться в Центр поддержки экспорта по телефону: +7(843)222-90-60 (доб. 272, 278, 279, 313, 316), а также по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес»: +7(843)524-90-90.

Обучение проведут Центр поддержки экспорта совместно с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.