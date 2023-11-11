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Руc Тат
Экономика 11 ноября 2023 08:00

Женщин-предпринимателей Татарстана в рамках нацпроекта обучат основам экспорта

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В Татарстане пройдет двухдневный интенсив для действующих женщин-предпринимателей, в ходе которого участницы смогут повысить уровень своих компетенций на российском и международных рынках. Бесплатное обучение пройдет на площадке Центра «Мой бизнес» в Казани.

Участниц программы ждут 12 тематических блоков, разбор кейсов и удостоверение о повышении квалификации.

  • Программа обучения включает в себя следующие аспекты:
  • Жизненный цикл предпринимателя
  • Основы налогообложения
  • Организация и ведение бухгалтерского учета
  • Основы финансового планирования и анализа
  • Работа с банками
  • Меры поддержки предпринимательской инициативы на этапе до экспорта
  • Готовность к экспорту
  • Особенности налогообложения при экспорте
  • Дополнительные задачи бухгалтера при экспорте
  • Финансовое планирование при экспорте
  • Источники финансирования для экспортеров и импортеров и финансовая поддержка экспортера
  • О чем еще нужно знать экспортеру

Принять участие в обучающей программе могут индивидуальные предприниматели, руководители, собственники и лица, принимающие решения в компании, сообщает Минэкономики РТ.

Для участия необходимо заполнить анкету, размещенную по ссылке.

По вопросам регистрации и участия предприниматели могут обратиться в Центр поддержки экспорта по телефону: +7(843)222-90-60 (доб. 272, 278, 279, 313, 316), а также по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес»: +7(843)524-90-90.

Обучение проведут Центр поддержки экспорта совместно с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

#поддержка бизнеса #предприниматели #нацпроекты #национальные проекты
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