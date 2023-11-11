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Женщин-предпринимателей Татарстана в рамках нацпроекта обучат основам экспорта
В Татарстане пройдет двухдневный интенсив для действующих женщин-предпринимателей, в ходе которого участницы смогут повысить уровень своих компетенций на российском и международных рынках. Бесплатное обучение пройдет на площадке Центра «Мой бизнес» в Казани.
Участниц программы ждут 12 тематических блоков, разбор кейсов и удостоверение о повышении квалификации.
- Программа обучения включает в себя следующие аспекты:
- Жизненный цикл предпринимателя
- Основы налогообложения
- Организация и ведение бухгалтерского учета
- Основы финансового планирования и анализа
- Работа с банками
- Меры поддержки предпринимательской инициативы на этапе до экспорта
- Готовность к экспорту
- Особенности налогообложения при экспорте
- Дополнительные задачи бухгалтера при экспорте
- Финансовое планирование при экспорте
- Источники финансирования для экспортеров и импортеров и финансовая поддержка экспортера
- О чем еще нужно знать экспортеру
Принять участие в обучающей программе могут индивидуальные предприниматели, руководители, собственники и лица, принимающие решения в компании, сообщает Минэкономики РТ.
Для участия необходимо заполнить анкету, размещенную по ссылке.
По вопросам регистрации и участия предприниматели могут обратиться в Центр поддержки экспорта по телефону: +7(843)222-90-60 (доб. 272, 278, 279, 313, 316), а также по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес»: +7(843)524-90-90.
Обучение проведут Центр поддержки экспорта совместно с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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