«Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» хочет выручить с продажи полузащитника Вендела 30 млн евро. Об этом сообщает Coluna do Fla.

Ранее появлялась информация, что бразильца хочет приобрести «Фламенго». Однако у клуба не получилось договориться о снижении стоимости трансфера. Сам игрок уже согласовал условия личного контракта.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. С «сине-бело-голубыми» он четыре раза брал чемпионство РПЛ, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны.

В минувшем сезоне бразилец отыграл 22 матча в рамках РПЛ, где забил один мяч и отдал 10 передач.