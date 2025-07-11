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На главную ТИ-Спорт 11 июля 2025 11:41

«Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела

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«Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела
Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» хочет выручить с продажи полузащитника Вендела 30 млн евро. Об этом сообщает Coluna do Fla.

Ранее появлялась информация, что бразильца хочет приобрести «Фламенго». Однако у клуба не получилось договориться о снижении стоимости трансфера. Сам игрок уже согласовал условия личного контракта.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. С «сине-бело-голубыми» он четыре раза брал чемпионство РПЛ, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны.

В минувшем сезоне бразилец отыграл 22 матча в рамках РПЛ, где забил один мяч и отдал 10 передач.

#фк зенит #спорт #футбол #премьер-лига
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