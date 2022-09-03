«Зенит» взял реванш у УНИКСа

В повторном контрольном матче питерский «Зенит» на своей площадке обыграл казанский УНИКС со счетом 75:67, взяв реванш за поражение позавчера.

Казанцы начали игру в следующем составе: Дэрил Мэйкон, Луи Лабери, Вячеслав Зайцев, Георгий Жбанов и Винсент Хантер. Первая четверть прошла в равной и упорной борьбе, выиграли ее питерцы преимуществом в одно очко, 17:16. Но во второй десятиминутке хозяева сумели оторваться на пять очков, итог первой половины 38:32.

В третьей четверти казанцы сократили отрыв до 4 очков. Решающим стал последний период, который остался за «Зенитом». Итог матча 75:67. Отметим удачную игру центрового питерцев Артема Клименко, перебравшегося в «Зенит» из УНИКСа нынешним летом — в обоих матчах с бывшими одноклубниками он набирал больше 10 очков.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 75:67 (17:16, 21:16, 19:21, 18:14). Самые результативные: Хомсли (16), Волгин (11), Клименко (11+8 подборов) — Рейнольдс (29+5 подборов), Лабери (13), Ильницкий (10+5 подборов). 5 и 6 сентября на своей площадке казанцы сыграют контрольные матчи с пермской «Пармой».