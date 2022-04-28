«Зенит» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Питерский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в гостях со счетом 82:55. Таким образом, «Зенит» выиграл серию со счетом 3-0 и пробился в полуфинал.

Ранее в полуфинал турнира вышли краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА, обыгравшие своих соперников в серии 3-0, соответственно «Парму» (Пермь) и «Нижний Новгород».

Последним полуфиналистом завтра может стать казанский УНИКС после матча в Саратове с «Автодором». УНИКС ведет в серии 2-0.

Первую полуфинальную пару составят ЦСКА и «Локомотив-Кубань», «Зенит» ждет своего соперника.