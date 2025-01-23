«Зенит» ворвался на рынок: пойдет ли на пользу Семаку рокировка Клаудиньо на Энрике?

На днях пресс-служба «Зенита» сообщила о приобретении вингера «Ботафого» Луиса Энрике. В то же время «сине-бело-голубые» расстаются с уже «перебродившим» активом в лице Клаудиньо, которого продают в катарский «Аль Саддом». Поможет ли Энрике «Зениту» добыть чемпионство в юбилейном сезоне - разбирается «Татар-Информ».





Фото: fc-zenit.ru

Тяжелое положение для «Зенита»

Нынешний сезон для команды Сергея Семака юбилейный – питерскому клубу исполняется 125 лет. И по иронии судьбы в этом сезоне «сине-бело-голубые» предстали в слабейшей форме за последние шесть чемпионских лет.

Команда ударно начала сезон с разгромов соперников по 5:0 и 4:0, но затем механизм стал глохнуть. Переломным моментом стал матч с «Химками», когда травмировался новичок петербургской команды Максим Глушенков.

Дело в том, что Максим был системообразующим игроком в команде Семака. Так, «Зенит» до травмы Глушенкова играл по схеме 4-2-3-1. Россиянин находился в оттяжке нападения, он был в роли «восьмерки» и иногда «десятки». Играл в ромбе с Педро и Клаудиньо на флангах и Матео Кассьеррой в центре атаки. Позиция Максима на поле позволяла нападению лучше разыгрывать комбинации и вскрывать оборону соперника. Плюсом Глушенкова была его уникальность, ему не было равноценной замены в «Зените». Максим был универсальным и мог взаимозаменять партнеров – например, Клаудиньо, переходя с центра на фланг.

Когда связующий винтик такой машины выбыл, ставку начали делать на легионеров, которые ранее были лидерами «Зенита». Однако в текущем сезоне видно, что костяк команды все-таки устарел. Клаудиньо, к примеру, в первой части того сезона оформил 3+4 по системе «гол+пас». Сейчас на его счету лишь пять результативных передач.

В итоге такая «заржавелость» состава вылилась в его нынешнее положение. Команда идет на втором месте в таблице РПЛ. В последних двух турах «сине-бело-голубые» умудрились уступить на своем поле кризисным «Крыльям Советов» (2:3) и задорному дебютанту Премьер-лиги «Акрону» (1:2). Игры с фаворитами тоже не все были удачными. Победили ЦСКА (1:0) и московское «Динамо» (1:0), но сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), «Локомотивом» (1:1) и уступили «Краснодару» (0:2).

При таких не самых лучших результатов появились сомнения в итоговом успехе юбилейного сезона для «Зенита».

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» пошел на решительные меры

Конечно, сложность ситуации осознает и руководство петербургской команды. Еще до открытия зимнего трансферного окна было понятно, что «Зенит» будет шуметь на рынке. И на днях появились первые громкие новости о сделках «сине-бело-голубых».

Так, по информации СМИ, команду покидает один из старожилов-легионеров – Клаудиньо. Он перейдет в катарский «Аль-Саддом». Он находился в команде с 2021 года, трижды брал с ней чемпионство в РПЛ, столько же Суперкубок России и однажды Кубок страны. В 2023 году ему даже сделали российский паспорт по указу Владимира Путина. Тут назревает вопрос: если команду покидает такой опытный игрок, найдут ли ему более сильный аналог?

Да, так и получается. На днях пресс-служба «Зенита» объявила о подписании вингера «Ботафого» Луиса Энрике. Сумма сделки оказалась немалой – 35 миллионов евро. Дороже стоили только Халк (60 миллионов) и Малком с Акселем Витцелем (по 40 миллионов).

Видно, что процесс перестройки команды идет полным ходом. Очевидно, что у Сергея Семака большие планы на Луиса. Не исключено, что Энрике – не единственное приобретение «Зенита».

Фото: fc-zenit.ru

«Король Америки» покорит Россию?

Ранее мы уже кратко рассказывали про Луиса Энрике и объясняли, чем он хорош и почему его называют «Королем Америки». Так, бразилец играет на позиции правого вингера. Но он универсален и силен индивидуально. Для него не проблема выступить на левом фланге или вторым нападающим.

Пожалуй, важнейшим качеством Энрике для «Зенита» является его умение взять на себя инициативу. Луис – лидер, он это доказывал, к примеру, в финале Кубка Либертадорес против «Атлетико Минейро» (3:1). Там он забил первый мяч и заработал пенальти, подарив своей команды второй гол. В итоге его признали главной звездой финала.

«Луис Энрике – это очень редкая драгоценность. Таких очень трудно заменять, когда они уходят из команды», – отзывался об Энрике работавший с ним во «Флуминенсе» тренер Фернандо Диниз.

По сути, «Зениту» как раз и не хватает лидера в команде. Нужен игрок с характером, который может забить важный мяч и просто повести за собой команду вперед. Как мы уже говорили выше, старые лидеры с такой задачей уже не справляются.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru