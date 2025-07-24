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На главную ТИ-Спорт 24 июля 2025 14:33

«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ

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«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ
Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» внес полузащитника Вендела в заявку на сезон РПЛ 2025/26. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

Ранее появлялась информация, что «Аль-Иттихад» предлагал за трансфер бразильца 30 млн евро, но игрок отказался покидать Петербург.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. С «сине-бело-голубыми» он четыре раза брал чемпионство РПЛ, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны.

В минувшем сезоне бразилец отыграл 22 матча в рамках РПЛ, где забил один мяч и отдал 10 передач.

В первом туре текущего сезона подопечные Сергея Семака победили «Ростов» (2:1). Во втором «сине-бело-голубые» встретятся с «Рубином» в Казани. Матч состоится 27 июля в 20:00 по мск.

#фк зенит #спорт #футбол #премьер-лига
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