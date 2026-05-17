«Зенит» в 12-й раз стал чемпионом России
фото: официальный портал фк "Зенит"

«Зенит» завоевал 12-й чемпионский титул в своей истории, сообщается на официальном портале клуба. В матче 30-го тура РПЛ петербургский клуб на выезде обыграл «Ростов» и гарантировал себе первое место.

Сине-бело-голубые подтвердили статус сильнейшей команды страны. Ранее зенитовцы побеждали в чемпионате в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.

«Зенит» – единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный обладатель двух международных трофеев – Кубка и Суперкубка УЕФА. В общей сложности клуб является обладателем 31 трофея.

