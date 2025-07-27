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На главную ТИ-Спорт 27 июля 2025 10:24

«Зенит» сыграет в Казани с «Рубином» в матче второго тура РПЛ

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«Зенит» сыграет в Казани с «Рубином» в матче второго тура РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Зенит» сыграет сегодня на выезде с «Рубином» в матче второго тура РПЛ. Начало встречи в Казани запланировано на 20:00.

В первом туре подопечные Рашида Рахимова одолели в Грозном местный «Ахмат» со счетом 2:0. В составе казанцев голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

«Зенит» в первом туре с минимальным преимуществом обыграл «Ростов» – 2:1.

К этому часу «Рубин» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с тремя очками. Петербуржцы идут строчкой ниже – восьмыми, с аналогичными тремя очками.

#фк рубин #фк зенит #футбол
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