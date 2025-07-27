«Зенит» сыграет в Казани с «Рубином» в матче второго тура РПЛ
«Зенит» сыграет сегодня на выезде с «Рубином» в матче второго тура РПЛ. Начало встречи в Казани запланировано на 20:00.
В первом туре подопечные Рашида Рахимова одолели в Грозном местный «Ахмат» со счетом 2:0. В составе казанцев голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.
«Зенит» в первом туре с минимальным преимуществом обыграл «Ростов» – 2:1.
К этому часу «Рубин» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с тремя очками. Петербуржцы идут строчкой ниже – восьмыми, с аналогичными тремя очками.