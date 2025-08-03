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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2025 09:01

«Зенит» сыграет с ЦСКА в третьем туре РПЛ

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«Зенит» сыграет с ЦСКА в третьем туре РПЛ
Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» сыграет с ЦСКА в третьем туре РПЛ. Начало встречи в Санкт-Петербурге запланировано на 18:00 по мск.

«Зенит» на данный момент идет седьмым в турнирной таблице с четырьмя очками. ЦСКА по окончании двух матчей располагается на восьмой строчке. Обе команды идут пока без поражений в чемпионате.

Отметим, что на неделе оба клуба одержали победы в Кубке России. В первом туре Пути РПЛ ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» – 2:1. «Зенит» с тем же счетом победил «Ахмат» в Грозном.

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