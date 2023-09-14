«Зенит», Семак и фанаты в Казани: в «Рубине» рассказали, как готовятся к игре с чемпионом

В воскресенье, 17 сентября, «Рубин» сыграет с «Зенитом» в Казани. Начало матча – в 16:30.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сборники «Рубина» вернулись в Казань без травм

Клубы премьер-лиги выходят из двухнедельной спячки. Первые туры после пауз на чемпионаты национальных команд всегда чувствуются по-особенному: игроки сборных съехались со всех уголков света, а те, кто остался на базе, соскучились по футболу. Совсем непонятно, кто в какой форме находится. Отсюда и непредсказуемость хода и результата игры.

Однако не только это делает предстоящий матч в Казани особенным. В столицу Татарстана пожалует действующий чемпион страны – «Зенит». В связи с этим накануне вечером «Рубин» провел открытую тренировку на базе клуба.

Первым к журналистам по традиции выходит главный тренер команды Рашид Рахимов. Пожав руку каждому из сотрудников СМИ, специалист начинает отвечать на вопросы и рассказывает про подготовку команды к матчу. Особенно важным является вопрос физического и эмоционального состояния вновь прибывших сборников. По словам Рахимова, самое главное, что все приехали в Казань без травм.

Рашид Рахимов: «Для меня было бы важнее, если бы они [игроки сборных] были здесь и провели с нами весь этот короткий сбор. Это проблема» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для меня было бы важнее, если бы они [игроки сборных] были здесь и провели с нами весь этот короткий сбор. С одной стороны, это престижно, что появляются игроки сборных, с другой стороны, это накладывает определенный отпечаток, потому что все-таки ту программу микроцикла, которая у нас была, они не прошли. Для меня это проблема», – сетует главный тренер.

Если говорить о самих сборниках, то по национальным командам разъехались сразу восемь футболистов. Накануне к «Рубину» присоединилась ровно половина из них: Мирлинд Даку, Игор Вуячич, Даниил Кузнецов и Илья Рожков. Виталий Лисакович, Угочукву Иву, Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев либо уже приехали в Казань сегодня ночью, либо сделают это в самое ближайшее время.

Что касается состояния остальных игроков, то по определенным причинам на тренировке отсутствовали также Олег Иванов, Мацей Рыбусь и Солтмурад Бакаев. Если первых не было по причине возможных травм, то последний, судя по всему, готовится к трансферу «на выход».

Солтмурад Бакаев отсутствовал на тренировке и, вполне вероятно, готовится к трансферу «на выход» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Может ли кто-то покинуть команду? Все может быть»

К слову, это далеко не последняя новость, которая станет известна сегодня, в последний день летнего окна. Правда, раскрывать все карты заранее Рашид Рахимов не стал.

«Новички? Я не привык говорить об этих вещах до тех пор, пока нет подписанного контракта. Только тогда можно сказать, что кто-то является игроком «Рубина». Те, кто не имеет контрактов, – это туристы, которые смотрят базу, Казань, но пока не являются игроками «Рубина».

Может ли кто-то покинуть команду? Все может быть. Нет конкретики по этому вопросу. Будем исходить из того, будут ли еще новички», – сказал Рахимов.

Началась же трансферная лихорадка еще на прошлой неделе, когда клуб объявил о возвращении Егора Сорокина. Контракт с бывшим защитником «Краснодара», который не играл на уровне премьер-лиги почти год, подписан на один сезон. Накануне Егор впервые предстал перед журналистами.

На вопрос корреспондента «ТИ-Спорт» о форме футболиста Рахимов заявил, что он следит за работой Егора на тренировках, а вероятность его участия в матче с «Зенитом» такая же, как и у всех остальных футболистов команды.

Трансферная лихорадка началась на прошлой неделе, когда «Рубин» объявил о возвращении Сорокина Фото: © «Татар-информ»

«Сорокин тренируется с нами. Посмотрим, как будет дальше складываться, он долго не играл на уровне РПЛ», – ответил наставник.

Еще одним недавним новичком стал Егор Шамов. 29-летний экс-голкипер «Арсенала» находится в «Рубине» на просмотре. Стоит отметить, что инициатива приобретения Егора исходила от тренера по вратарям Сергея Козко. В ближайшее время станет известно окончательное решение по будущему Шамова в казанском клубе.

На открытой тренировке на базе клуба накануне побывал и другой вратарь. На поле он уже «Рубину» поможет вряд ли, а вот за его пределами вполне. Речь о Сергее Рыжикове, который недавно покинул пост главного тренера тамбовского «Спартака». В «Рубине» не стали раскрывать причину появления Рыжикова. Но, вполне вероятно, что он, как Александр Бухаров и Гекдениз Карадениз, может найти себе работу в структуре клуба.

«Волнуемся ли перед «Зенитом»? Мы всегда волнуемся»

Говоря о матче с «Зенитом», отметим, что предстоящая встреча станет для «Рубина» Рахимова очередной проверкой на прочность. В заключительной игре перед перерывом казанцы уступили в Нижнем Новгороде и ушли на двухнедельную паузу в зоне стыковых матчей. Возможное поражение может еще больше усугубить ситуацию. И главный тренер не скрывает, что волнуется.

«Зенит» Сергея Семака в перерыве пострадал от отъезда сборников не меньше, чем «Рубин» Фото: © «Татар-информ»

«Мы перед каждой игрой волнуемся. Если нет волнения, наверно, это неправильно. Но по свистку волнение должно уходить, должны появляться азарт и желание проявить свои лучшие качества. Мы будем стараться показать себя с наилучшей стороны. Естественно, дать бой. С каждым соперником нужно проявлять свои лучшие качества», – отметил Рахимов.

Но справедливости ради стоит сказать, что шансы у «Рубина» в игре с действующим чемпионом есть. Один из них – фактор первого матча после паузы. Команда Сергея Семака в перерыве пострадала от отъезда сборников не меньше. Так что совсем непонятно, в какой форме к матчу в Казани будут подходить южноамериканские легионеры «Зенита».

Фактор номер два – родные стены. Да, вполне вероятно, что повторится история игры со «Спартаком», казанские трибуны будут скорее гостевыми, чем домашними. Но это хоть как-то может помочь уравнять ситуацию на поле.

На игре с «Зенитом» в Казани ожидается порядка 10–15 тысяч зрителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По традиции в Казани ожидается много болельщиков «Зенита», для которых выезд в столицу Татарстана является одним из самых любимых. Если учитывать хорошую погоду и весомый интерес к игре в городе, в воскресенье на трибунах можно ожидать порядка 10–15 тысяч зрителей. В последний раз на «Ак Барс Арене» похожая цифра фиксировалась полтора месяца назад. Игру со «Спартаком» посетили почти 18 тысяч зрителей.

Но рекорд для Казани в этом сезоне – 40 тысяч на матче Суперкубка России с участием все того же «Зенита». Правда, на той игре не было системы Fan ID. В отличие от матчей премьер-лиги.