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«Зенит», Семак и фанаты в Казани: в «Рубине» рассказали, как готовятся к игре с чемпионом
В воскресенье «Рубин» проведет в Казани свой очередной домашний матч в сезоне. В гости на «Ак Барс Арену» прибудет действующий чемпион России – питерский «Зенит». Как команда Рашида Рахимова готовится к противостоянию с одним из лидеров РПЛ, а столица Татарстана – к наплыву «сине-бело-голубых» фанатов, в материале «ТИ-Спорт».
Сборники «Рубина» вернулись в Казань без травм
Клубы премьер-лиги выходят из двухнедельной спячки. Первые туры после пауз на чемпионаты национальных команд всегда чувствуются по-особенному: игроки сборных съехались со всех уголков света, а те, кто остался на базе, соскучились по футболу. Совсем непонятно, кто в какой форме находится. Отсюда и непредсказуемость хода и результата игры.
Однако не только это делает предстоящий матч в Казани особенным. В столицу Татарстана пожалует действующий чемпион страны – «Зенит». В связи с этим накануне вечером «Рубин» провел открытую тренировку на базе клуба.
Первым к журналистам по традиции выходит главный тренер команды Рашид Рахимов. Пожав руку каждому из сотрудников СМИ, специалист начинает отвечать на вопросы и рассказывает про подготовку команды к матчу. Особенно важным является вопрос физического и эмоционального состояния вновь прибывших сборников. По словам Рахимова, самое главное, что все приехали в Казань без травм.
«Для меня было бы важнее, если бы они [игроки сборных] были здесь и провели с нами весь этот короткий сбор. С одной стороны, это престижно, что появляются игроки сборных, с другой стороны, это накладывает определенный отпечаток, потому что все-таки ту программу микроцикла, которая у нас была, они не прошли. Для меня это проблема», – сетует главный тренер.
Если говорить о самих сборниках, то по национальным командам разъехались сразу восемь футболистов. Накануне к «Рубину» присоединилась ровно половина из них: Мирлинд Даку, Игор Вуячич, Даниил Кузнецов и Илья Рожков. Виталий Лисакович, Угочукву Иву, Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев либо уже приехали в Казань сегодня ночью, либо сделают это в самое ближайшее время.
Что касается состояния остальных игроков, то по определенным причинам на тренировке отсутствовали также Олег Иванов, Мацей Рыбусь и Солтмурад Бакаев. Если первых не было по причине возможных травм, то последний, судя по всему, готовится к трансферу «на выход».
«Может ли кто-то покинуть команду? Все может быть»
К слову, это далеко не последняя новость, которая станет известна сегодня, в последний день летнего окна. Правда, раскрывать все карты заранее Рашид Рахимов не стал.
«Новички? Я не привык говорить об этих вещах до тех пор, пока нет подписанного контракта. Только тогда можно сказать, что кто-то является игроком «Рубина». Те, кто не имеет контрактов, – это туристы, которые смотрят базу, Казань, но пока не являются игроками «Рубина».
Может ли кто-то покинуть команду? Все может быть. Нет конкретики по этому вопросу. Будем исходить из того, будут ли еще новички», – сказал Рахимов.
Началась же трансферная лихорадка еще на прошлой неделе, когда клуб объявил о возвращении Егора Сорокина. Контракт с бывшим защитником «Краснодара», который не играл на уровне премьер-лиги почти год, подписан на один сезон. Накануне Егор впервые предстал перед журналистами.
На вопрос корреспондента «ТИ-Спорт» о форме футболиста Рахимов заявил, что он следит за работой Егора на тренировках, а вероятность его участия в матче с «Зенитом» такая же, как и у всех остальных футболистов команды.
«Сорокин тренируется с нами. Посмотрим, как будет дальше складываться, он долго не играл на уровне РПЛ», – ответил наставник.
Еще одним недавним новичком стал Егор Шамов. 29-летний экс-голкипер «Арсенала» находится в «Рубине» на просмотре. Стоит отметить, что инициатива приобретения Егора исходила от тренера по вратарям Сергея Козко. В ближайшее время станет известно окончательное решение по будущему Шамова в казанском клубе.
На открытой тренировке на базе клуба накануне побывал и другой вратарь. На поле он уже «Рубину» поможет вряд ли, а вот за его пределами вполне. Речь о Сергее Рыжикове, который недавно покинул пост главного тренера тамбовского «Спартака». В «Рубине» не стали раскрывать причину появления Рыжикова. Но, вполне вероятно, что он, как Александр Бухаров и Гекдениз Карадениз, может найти себе работу в структуре клуба.
«Волнуемся ли перед «Зенитом»? Мы всегда волнуемся»
Говоря о матче с «Зенитом», отметим, что предстоящая встреча станет для «Рубина» Рахимова очередной проверкой на прочность. В заключительной игре перед перерывом казанцы уступили в Нижнем Новгороде и ушли на двухнедельную паузу в зоне стыковых матчей. Возможное поражение может еще больше усугубить ситуацию. И главный тренер не скрывает, что волнуется.
«Мы перед каждой игрой волнуемся. Если нет волнения, наверно, это неправильно. Но по свистку волнение должно уходить, должны появляться азарт и желание проявить свои лучшие качества. Мы будем стараться показать себя с наилучшей стороны. Естественно, дать бой. С каждым соперником нужно проявлять свои лучшие качества», – отметил Рахимов.
Но справедливости ради стоит сказать, что шансы у «Рубина» в игре с действующим чемпионом есть. Один из них – фактор первого матча после паузы. Команда Сергея Семака в перерыве пострадала от отъезда сборников не меньше. Так что совсем непонятно, в какой форме к матчу в Казани будут подходить южноамериканские легионеры «Зенита».
Фактор номер два – родные стены. Да, вполне вероятно, что повторится история игры со «Спартаком», казанские трибуны будут скорее гостевыми, чем домашними. Но это хоть как-то может помочь уравнять ситуацию на поле.
По традиции в Казани ожидается много болельщиков «Зенита», для которых выезд в столицу Татарстана является одним из самых любимых. Если учитывать хорошую погоду и весомый интерес к игре в городе, в воскресенье на трибунах можно ожидать порядка 10–15 тысяч зрителей. В последний раз на «Ак Барс Арене» похожая цифра фиксировалась полтора месяца назад. Игру со «Спартаком» посетили почти 18 тысяч зрителей.
Но рекорд для Казани в этом сезоне – 40 тысяч на матче Суперкубка России с участием все того же «Зенита». Правда, на той игре не было системы Fan ID. В отличие от матчей премьер-лиги.
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