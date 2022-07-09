«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России

Сегодня «Зенит» крупно обыграл «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России по футболу.

Петербуржцы забили четыре безответных мяча в ворота «красно-белых» на газоне «Газпром Арены». Мячи записали на свой счёт Иван Сергеев (29 минута), Малком (34 минута), Вендел (46 минута), Матео Кассьерра (91 минута).

Напомним, что Суперкубок России впервые прошёл в 2003 году. Благодаря сегодняшней победе «Зенит» стал самым титулованным клубом в этом турнире.