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Спорт
9 июля 2022  21:05

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России

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Сегодня «Зенит» крупно обыграл «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России по футболу.

Петербуржцы забили четыре безответных мяча в ворота «красно-белых» на газоне «Газпром Арены». Мячи записали на свой счёт Иван Сергеев (29 минута), Малком (34 минута), Вендел (46 минута), Матео Кассьерра (91 минута).

Напомним, что Суперкубок России впервые прошёл в 2003 году. Благодаря сегодняшней победе «Зенит» стал самым титулованным клубом в этом турнире.

#суперкубок россии #футбол
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