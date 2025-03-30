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На главную ТИ-Спорт 30 марта 2025 21:28

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 22 тура РПЛ

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«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 22 тура РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» разгромно уступил «Зениту» во встрече 22 тура РПЛ (0:4). Казанцы прервали свою двухматчевую победную серию.

Первый тайм получился без голевым. А вот во вторые 45 минут хозяева забили четыре безответных мяча.

На 51-й минуте Лусиано Гонду открыл счет во встрече, реализовав выход один на один – 0:1.

Упрочили преимущество петербуржцы на 59-й минуте усилиями Густаво Мантуана, который, получив в мяч в штрафной от Луиса Энрике, нанес разящий удар в правый угол ворот. Голкипер «Рубина» Евгений Ставер оказался бессилен – 0:2.

На 73-й минуте Матео Кассьерра довел счет до разгромного после удачного розыгрыша углового в исполнении футболистов «Зенита» – 0:3.

Минутой спустя Андрей Мостовой ,подключившись с левого фланга, ворвался в штрафную «Рубина» и отправил четвертый мяч в сетку ворот Евгения Ставера – 0:4.

Следующую встречу казанцы проведут против «Крыльев Советов» в Самаре 5 апреля.

#фк рубин #футбол #фк зенит
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