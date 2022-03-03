«Зенит» разгромил «КАМАЗ» в кубке России

Сегодня в Санкт-Петербурге в матче 1\8 финала Кубка России набережночелнинский «КАМАЗ» уступил чемпиону страны «Зениту» с крупным счетом 0:6.

Кубковый матчи как правило непредсказуемы, но сегодня в матче 1\8 финала середняк ФНЛ «КАМАЗ» встречался с действующим чемпионом России, лидером нынешнего чемпионат РПЛ «Зенитом». Поэтому шансы гостей были чисто теоретическими, пускай хозяева и выставили смешанный состав.

В первом тайме питерцы быстро прижали автозаводцев к их воротам. Некоторое время гости успешно отбивались, даже пытались идти вперед, но на 17-й минуте «Зенит» добился своего. Андрей Мостовой ловко в касание переправил мяч в сетку, 1:0. Не прошло и десяти минут, как аргентинец Юри Алберту столь же ловко ударом в касание из центра штрафной удвоил преимущество хозяев, 2:0. Великолепный обводящий удар Александра Ерохина с линии штрафной, 3:0. А на последних секундах первой половины Алберту после перехвата убежал один на один практически в центра поля, 4:0. Уже разгром после пяти ударов «Зенита» в створ ворот.

Вскоре после начала второго тайма партнеры вывели в прорыв Мостового, 5:0. Он вскоре еще раз забил, но из офсайда. Отметив выход на поле на замену у челнинцев парагвайца Диего Акосты, это его дебют в рядах «КАМАЗа». Игра постепенно успокоилась, благо всем был ясен исход встречи. Точку в матче фирменным ударом головой поставил Артем Дзюба, 6:0.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 6:0 (4:0). Голы забили: Мостовой (17, 48), Алберту (26, 45), Ерохин (37), Дзюба (85). Предупреждены: Потапов, Аюкин.

«КАМАЗ»: Мамин, Аюкин, Садыков, Потапов, Куликов (Морозов, 47), Смирнов (Пальцев, 47), Свежов (Калугин, 74), Замалиев, Кириллов (Игнатенко, 46), Воронин, Янушковский (Акоста, 74).

6 марта в Воронеже в первенстве ФНЛ челнинцы сыграют с «Факелом».