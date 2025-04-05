«Зенит разбил «Динамо», но расслабляться нельзя: почему Казань рано отправлять в финал?

Вчера «Зенит-Казань» с крупным счетом обыграл «Динамо-ЛО» у себя дома во втором матче полуфинальной серии Суперлиги. Тем не менее, «сине-бело-голубым» рано расслабляться, поскольку впереди игра в Сосновом Бору. О главных итогах матча - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» прибил «Динамо-ЛО»

Первая полуфинальная игра между «Зенитом-Казань» и «Динамо-ЛО» (3:0) не была простой для казанской команды. Несмотря на сухой счет, цифры самих сетов были довольно близкими - 25:23, 25:21, 25:18). Были ожидания, что сосновоборцы не только сохранят напор, но и, возможно, даже улучшат свои результаты и выиграют хотя бы одну партию.

Ожидания были разрушены уже во втором сете. После бодрой первой партии (25:19) «Зенит-Казань» на кураже попер вперед, практически не замечая соперника по ту сторону сетки. Второй и третий сеты были выиграны с большой разницей в 13 и 9 очков - 25:12, 25:16, соответственно. Сам Александр Клинкин после матча заявлял, что его команде было нечего противопоставить сопернику, а либеро «Динамо» Владимир Шишкин сослался на больше количество ошибок в игре своей команды.

«Я считаю, проблема была в том, что мы не забивали то, что поднимали и принимали», - отзывался Шишкин.

Такой результат был, мягко говоря, неожиданным. Особенно учитывая, что это был полуфинал Суперлиги, по пути к которому команда Клинкина выбила одного из главных фаворитов – московское «Динамо» (3:1, 3:1). Сам тренер казанцев Алексей Вербов после матча говорил, что по результату встреча не напоминала стадию 1/2.

«То ли мы сегодня были настолько сильные, что не дали им даже поднять голову, то ли у соперника были проблемы, но мы сегодня играли хорошо, лучше в сравнении с первым матчем. Но результат не как у полуфинального матча», - сказал наставник.

После такой победы возникали вопросы: не станет ли третья игра символической?

Фото: vc-dynamo.ru

«Динамо-ЛО» даст бой у себя дома

Как бы там не было, сбрасывать сосновоборцев со счетов еще рано. Как минимум по той причине, что следующий матч будет уже на их территории. Капитан казанской команды Артем Вольвич, к примеру, после вчерашней игры говорил, что игра не была простой для его команды, добавив, что в Сосновом Бору матч пойдет по совершенно иному сценарию.

«Я в принципе не могу сказать, что это легкий полуфинал. Мы позавчера видели, что «Динамо» не случайно играет на этой стадии. Они своей игрой доказали, что они здесь не случайные прохожие. И я думаю, что в Сосновом Бару игра будет совершенно другой. И они выжмут еще больше из себя, чем даже могли показать, наверное, с московским «Динамо», - сказал блокирующий.

Вербов затем добавил, что «Зенит» в следующем матче будет настраиваться на борьбу и сопротивление соперника.

«Ожидаем сопротивления и борьбу в третьем матче. Будем настраиваться в первую очередь на это. А там уж как получится. Тут уже тоже от нас и зависит, и не зависит в том числе», - сказал тренер.

Наверняка казанцев в третьем матче будет ожидать серьезное сопротивление со стороны «Динамо». Сосновоборцев будут гнать вперед собственные болельщики. К тому же, напомним, они выбили московское «Динамо» - вряд ли такая команда не пошумит напоследок.

Еще один немаловажный фактор – настрой «Зенита». Не расслабится ли команда после такой победы на кураже? Вербов после игры заверил, что цифры матча не заставят казанцев заранее поверить в свой успех. Также он добавил, что выездной матч пойдет «сине-бело-голубым» на пользу, так как это дополнительный фактор, который не позволит им расслабиться.

«Счет в партиях и серии никак не повлияет на наше отношение к этому матчу, на наш уровень, я надеюсь. И очень хорошо сейчас даже поменять площадку, потому что когда ты в своих пенатах - это одна история, а когда ты в другом зале, где нужно адаптироваться - это вызывает определенные сложности. Нужно быть готовым к ним. Надеюсь, что опять все получится, как мы и задумали», - сказал тренер.

Возвращаясь к вопросу, не будет ли третий матч символическим для «Зенита» - нет. Пока что «Зенит» рано отправлять в финал, так как «Динамо-ЛО» не сказало свое последнее слово в этом противостоянии. А у себя дома оно точно будет заряжено и замотивировано показать, что не зря добралось до такой высокой стадии.

Фото: vczenit.ru

Как дела у другой пары?

Параллельно с этим противостоянием проходит битва «Зенита» Владимира Алекно с «Белогорьем». Какая обстановка там?

Среди этих команд происходит натуральная бойня за финал. В первой игре петербуржцы обыграли белгородцев (3:2), команды выдали настоящий триллер. В первом сете победила команда Алекно, затем две партии забрало «Белогорье», а в оставшихся «Зенит» совершил камбэк и победил - 25:23, 23:25, 21:25, 27:25, 15:13. Алекно говорил, что его команда забрала победу благодаря воле к победе и характеру.

«Что помогло одержать победу? Что в таких случаях помогает – воля к победе, характер, спортивное везение, может быть, чуть-чуть. И самое главное – эти победы делают игроки. Игорь Тисевич помог очень хорошо сегодня. Это только начало, движемся вперед», - сказал наставник.

В этом противостоянии еще ничего не определено – играют две равные команды. Второй матч между ними состоится сегодня в 17:00, а третий – 8 апреля в 20:00 по мск.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com