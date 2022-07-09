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Спорт
9 июля 2022  09:27

«Зенит» примет «Спартак» в матче за Суперкубок России по футболу

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Сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» сыграет в этой встрече, как победитель чемпионата России, а московский «Спартак», является действующим обладателем Кубка России.

Помимо самого футбола, зрители могут увидеть обширную программу на самом стадионе. Стены «Газпром Арены» услышат выступление группировки «Ленинград», певицы «МакSим», Александра Розенбаума, Эдуарда Хиля-младшего и группы «Би-2».

Напомним, что Суперкубок России был основан в 2003-м году. Самой титулованной командой в этом соревновании является ЦСКА.

#спартак #зенит #суперкубок россии #футбол #РПЛ #Кубок России по футболу
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