«Зенит» предложил «Ботафого» 35 млн евро за чемпиона мира 2022 года
«Зенит» предложил 35 млн евро за полузащитника «Ботафого» Тьяго Альмаду. Об этом сообщает портал Record.
Помимо «Зенита» аргентинцем интересуется «Бенфика», предложившая 26 млн евро за 60% прав на игрока. Сам Тьяго больше хочет перейти в лиссабонскую команду, сообщает источник.
Вторую часть сезона 2024/25 Альмада отыграл на правах аренды за «Лион» из французской Лиги 1. За клуб он отыграл 16 матчей, где забил один мяч и отдал пять передач.
Напомним, Тьяго Альмада является чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Из клубных достижений у него чемпионство Бразилии и Кубок Либертадорес в 2024-м году с «Ботафого».