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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 11:37

«Зенит» предложил «Ботафого» 35 млн евро за чемпиона мира 2022 года

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«Зенит» предложил «Ботафого» 35 млн евро за чемпиона мира 2022 года
Фото: afa.com.ar

«Зенит» предложил 35 млн евро за полузащитника «Ботафого» Тьяго Альмаду. Об этом сообщает портал Record.

Помимо «Зенита» аргентинцем интересуется «Бенфика», предложившая 26 млн евро за 60% прав на игрока. Сам Тьяго больше хочет перейти в лиссабонскую команду, сообщает источник.

Вторую часть сезона 2024/25 Альмада отыграл на правах аренды за «Лион» из французской Лиги 1. За клуб он отыграл 16 матчей, где забил один мяч и отдал пять передач.

Напомним, Тьяго Альмада является чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Из клубных достижений у него чемпионство Бразилии и Кубок Либертадорес в 2024-м году с «Ботафого».

#фк зенит #премьер-лига #спорт #футбол #сборная аргентины
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