«Зенит» поздравил Малкома с победой над «Манчестер Сити» в 1/8 клубного ЧМ

Фото: fc-zenit.ru

Пресс-служба «Зенита» поздравила вингера «Аль-Хиляля» Малкома с победой над «Манчестер Сити» (4:3) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Начинаем этот день с важного сообщения: Малком — в 1/4 КЧМ! «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:3, а Малком забил гол на 52-й минуте! Поздравляем и желаем удачи, Малки», – написано в сообщении клуба.

Напомним, в том матче Малком забил один мяч. В основное время команды не сумели выявить сильнейшего, из-за чего встреча перешла в овертайм. Победным мяч «Аль-Хиляля» забил Маркос Леонардо на 112-й минуте.

Ранее Малком выступал за «Зенит», куда перешел летом 2019 года из «Барселоны». С «сине-бело-голубыми» он четыре раза взял чемпионство и Суперкубок России, а также Кубок страны.