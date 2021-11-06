«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне

В очередном домашнем матче российской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» проиграл столичному «Динамо» со счетом 2:3, потерпев первую неудачу в чемпионате.

К шестому туру без поражений в турнире шли новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань». Вчера сибиряки одержали шестую победу подряд со счетом 3:0. А казанцам сегодня противостояло московское «Динамо» — действующий чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка России.

Татарстанцы начали игру в следующем составе: Андрей Сурмачевский, Артем Вольвич, Мика Кристенсон, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. В первой партии москвичи стартовали очень мощно — 5:10. Долгое время казанцы с переменным успехом догоняли соперников — 12:15, 16:19. Наконец ближе к концу партии хозяева настигли динамовцев, 19:19, и перехватили инициативу. 22:19. Был шанс вырвать партию, но не получилось — «Динамо» выиграло сет, 23:25. Первая партия, проигранная казанцами в чемпионате.

Во второй партии вновь упорная борьба с первой подачи — 10:10, 13:13. Удачный блок «Зенита» — 18:18. Вновь нервная концовка — 20:20, 22:22. Никто не хотел уступать, но ошибки на подачах продлили борьбу — 25:25, 27:27. Еще одна потеря подачи москвичами, эйс от Кристенсона, партия — 30:28.

Третий сет «Динамо» начало удачнее — 6:10. «Зенит» догнал «Динамо», 12:12, а Михайлов вывел хозяев вперед, 13:12. Ближе к концовке москвичи вышли вперед, 18:22. В итоге крепче нервы оказались у гостей, выигравших этот сет — 21:25.

Четвертая партия началась под диктовку «Зенита» — 6:5, 11:7, 13:10. Удачный блок — 18:14. Ближе к концу сета борьба ожидаемо обострилась, 18:16. Мощный спурт казанцев — 22:18 от Михайлова, 23:18 от Сурмачевского. Партия — 25:19.

На тай-брейке гости повели было — 0:2, хозяева догнали — 3:3. Вновь «Динамо» оказалось впереди — 4:7, снова казанцы выровняли ситуацию после эйса Кристенсона — 9:9. Кульминация матча. Вновь гости вышли вперед — 11:13. «Зенит-Казань» потерпел первое поражение в сезоне, 13:15.

В следующем туре казанцы сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (23:25, 30:28, 21:25, 25:19, 13:15).