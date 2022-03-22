«Зенит» попал в топ-20 футбольных клубов мира по размеру доходов за сезон

«Зенит» попал в число 20 лучших футбольных клубов мира по размеру доходов за сезон 2020/21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной аудиторской компании Deloitte.

Как стало известно, доход клуба из Санкт-Петербурга составил 212 миллионов евро – это 19-й показатель среди всех футбольных клубов мира. При этом по сравнению с прошлым сезоном, доход сине-бело-голубых упал на 10% (24,5 миллионов евро).

1. «Манчестер Сити» (Англия) – 644,9 млн евро

2. «Реал Мадрид» (Испания) – 640,7 млн евро

3. «Бавария» (Германия) – 611,4 млн евро

19. «Зенит» (Россия) – 212 млн евро

Стоит отметить, что в двадцатке лучших «Зенит» является единственным представителем не топ-5 европейских чемпионатов (Англии, Испании, Германии, Италии и Франции).