«Зенит» подписал партнера Криштиану Роналду - Джона Дюрана

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» официально объявил о подписании нападающего Джона Дюрана, который выступал в саудовском «Аль-Насре» в паре с Криштиану Роналду. В питерском клубе новичка представили в голливудском образе Уилла Смитта из фильма «Люди в черном», в таком же стиле воспроизвели и презентацию клубного ролика.

Колумбийский форвард пополнил состав сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона-2025/26. При этом неизвестно, собирается ли питерский клуб выкупать в дальнейшем права на 22-летнего нападающего.

Дюран стал самым дорогостоящим трансфером в истории колумбийского футбола. «Аль-Нарс» приобрел форварда в 2025 году у «Астон Виллы» за 77 млн евро.

В текущем сезоне Дюран провел половину сезона в турецком «Фенербахче», которым руководит Жозе Моуриньо.

По итогам первой половины чемпионата «Зенит» занимает второе место с 39 очками в турнирной таблице РПЛ.