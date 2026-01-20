news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 января 2026 13:05

«Зенит» отправил Секулича в отставку

Читайте нас в
Телеграм
«Зенит» отправил Секулича в отставку
Фото: bc-zenit.com

Главного тренера баскетбольного «Зенита» Александра Секулича отстранили от исполнения обязанностей. Его место временно займет Максим Учайкин, который займется подготовкой команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги против МБА-МАИ. Об этом сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Предположительно предпосылкой столь кардинального решения руководства послужила череда неудач «Зенита» на коротком отрезке. В последних встречах петербуржцы уступили «Нижнему Новгороду и «Локомотиву-Кубани», опустившись на пятую строчку в турнирной таблице. В настоящий момент на счету «Зенита» 13 побед и 8 поражений.

Александр Секулич возглавил команду летом 2025 года. Контракт с 47-летним словенским специалистом был заключен до конца сезона-2025/26.

Матч между МБА-МАИ и «Зенитом» пройдет в Москве 21 января.

#баскетбол #единая лига втб
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026