«Зенит» отправил Секулича в отставку

Фото: bc-zenit.com

Главного тренера баскетбольного «Зенита» Александра Секулича отстранили от исполнения обязанностей. Его место временно займет Максим Учайкин, который займется подготовкой команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги против МБА-МАИ. Об этом сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Предположительно предпосылкой столь кардинального решения руководства послужила череда неудач «Зенита» на коротком отрезке. В последних встречах петербуржцы уступили «Нижнему Новгороду и «Локомотиву-Кубани», опустившись на пятую строчку в турнирной таблице. В настоящий момент на счету «Зенита» 13 побед и 8 поражений.

Александр Секулич возглавил команду летом 2025 года. Контракт с 47-летним словенским специалистом был заключен до конца сезона-2025/26.

Матч между МБА-МАИ и «Зенитом» пройдет в Москве 21 января.