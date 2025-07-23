«Зенит» отправил предложение «Уракану» по покупке 50% прав на Милевича

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» сделал предложение «Уракану» по покупке 50% прав на полузащитника аргентинского клуба Матко Милевича. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своих социальных сетях.

«Зенит» сделал предложение «Уракану» приобрести 50% прав на Матко Милевича. Цена вопроса составляет 2,3 миллиона долларов. Оставшаяся половина прав принадлежит самому игроку», – сообщил Мерло.

Милевич всего отыграл за «Уракан» 27 матчей, где забил пять мячей и отдал шесть передач. В его карьере значатся такие команды, как «Архентинос Хуниорс», «Монреаль» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В минувшем сезоне «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ с 66-ю баллами. В первом туре текущего сезона подопечные Сергея Семака победили «Ростов» (2:1). Во втором «сине-бело-голубые» встретятся с «Рубином» в Казани. Матч состоится 27 июля в 20:00 по мск.