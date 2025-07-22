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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2025 16:37

«Зенит» отдаст Ильзата Ахметова в бесплатную аренду в «Крылья Советов»

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«Зенит» отдаст Ильзата Ахметова в бесплатную аренду в «Крылья Советов»
Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона 2025/26. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

3 млн рублей в месяц игроку будет платить самарская команда. Остальную часть зарплаты – петербуржцы, сообщает источник.

Напомним, Ильзат Ахметов выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 год. Затем он играл за ЦСКА и «Краснодар», а в 2024 году перешел в «Зенит». За команду Сергея Семака Ахматов отыграл пять матчей в минувшем сезоне РПЛ.

#ильзат ахметов #фк зенит #фк крылья советов #спорт #футбол
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