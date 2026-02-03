«Зенит» отдаст Эраковича в «Црвену Звезду»

Фото: fc-zenit.ru

Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович продолжит карьеру в Сербии. Согласно данным издания Mozzart Sport, сделка о его переходе в белградскую «Црвену Звезду» полностью согласована.

Трансфер будет оформлен по схеме аренды с опцией последующего выкупа. «Црвена Звезда» получит Эраковича в аренду до лета, после чего до 31 августа сможет выкупить его контракт за 3,5 миллиона евро. В случае активации этого права футболист подпишет с сербским клубом долгосрочное соглашение на четыре года. Кроме того, «Зенит» сохранит за собой 50% от суммы любой будущей перепродажи игрока.

Основной причиной ухода 24-летнего сербского защитника из «Зенита» называли недовольство игровым временем. В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Эраковича оценивается в 7,5 миллиона евро.