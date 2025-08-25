news_header_top
«Зенит» отдал своего защитника в аренду в бразильский чемпионат

Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» объявил о том, что защитник Роберт Ренан продолжит нынешний сезон в бразильском чемпионате на правах аренды. Его новой командой стала «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро. Соглашение действует до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления до конца сезона бразильской Серии А.

«Сине-бело-голубые желают Роберту Ренану успехов и удачи», — говорится в публикации пресс-службы «Зенита» в социальных сетях

Роберт Ренан стал игроком «Зенит», перебравшись из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года. Аренда в «Васко да Гама» стала для него третьей с момента перехода в российский клуб после периодов в «Интернасьонале» и «Аль-Шабаб». В сезоне-2025/2026 21-летний бразилец на поле не появлялся.

