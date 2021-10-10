Казанский «Зенит» одержал вторую победу в чемпионате России

Во втором туре чемпионата российской волейбольной суперлиги «Зенит-Казань» обыграл в гостях «Динамо» (Ленобласть) со счетом 3:0.

12-я победа казанцев в очных встречах команд при одном поражении. Игру в Санкт-Петербурге казанцы начали в таком составе: Бартош Беднож, Майкл Кристенсен, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. В первой партии казанцы сразу захватили инициативу в свои руки, лишь разок хозяева сумели восстановить равновесие в счете, 6:6.

Все, после этого «Зенит» методично стал наращивать свое преимущество. Отметились эйсами Михайлов и Беднож, стабильно играл казанский блок — 13:18, 14:22. Подача хозяев в сетку, партия — 16:25.

Второй сет динамовцы провели гораздо лучше, практически на равных боролись вплоть до концовки — 4:2, 6:4. И не позволяли казанцам отрываться — 14:14, 19:22. И все же «Зенит» дожал хозяев, 21:25.

В третьей партии вновь была упорная борьба. Два подряд эйса Дениса Бирюкова — 6:4. Но вскоре казанцы переломили ход партии, 11:15, хотя динамовцы продолжали сражаться — 17:17, 18:19, 20:24 после эйса «Динамо». Пришлось гостям форсировать события. Подача хозяев в сетку — партия и матч, 19:25. Уверенная победа «Зенита».

«Динамо» (Ленинградская область) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (16:25, 21:25, 19:25). В следующем туре 15 октября в Сургуте казанцы встретятся с «Газпром-Югрой».