«Зенит» обыграл УНИКС в Казани и повел в полуфинальной серии

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке проиграл на последних секундах петербургскому «Зениту» со счетом 67:68.

В Санкт-Петербурге команды обменялись победами, сегодня кто-то должен был выйти вперед. Больше повезло питерцам.

Казанцы начали игру в следующем составе: Георгий Жбанов, Марио Хезонья — перед началом игры Илона Корстин, одна из руководителей лиги, вручила хорвату приз самому ценному игроку регулярного чемпионата (восьмой по счету трофей Марио в сезоне Лиги ВТБ), Андрей Воронцевич, Артем Клименко и Лоренцо Браун.

В первой четверти после ровного старта — 9:9 состоялся обмен трехочковыми, и казанцы стали уходить вперед — 13:9. Вполне заслуженно первую четверть оставили за собой хозяева.

Очень уверенно УНИКС начал вторую десятиминутку, добившись к середине четверти весомого перевеса в 10 очков, 30:20. Однако питерцы сумели наладить свою защиту. Три точных дальних попадания позволили гостям совершить внушительный рывок 9–2. Итог первой половины — ничья, 35:35. Ключевые цифры: «трехи» 1–4, подбор 18–13, передачи 5–7, потери 6–3, перехваты 2–5.

В третьей четверти «Зенит» вышел вперед на 5 очков — 39:44. УНИКС бросился в погоню, которую возглавил Браун. Лоренцо набрал семь очков подряд — 50:50. И всё же в концовке периода гости вернули себе преимущество, 51:54 перед последним перерывом. Не шла игра у Хезоньи.

В заключительном периоде борьба накалилась до предела. Хезонья сверхдальним броском восстановил равновесие — 61:61. Он же вывел УНИКС вперед — 65:63 менее чем за три минуты до конца. Добавление Уильяма Мосли — 67:66. И всё решил точный бросок гостей за 22 секунды до финала. Обидное поражение, 67:68.

Счет в серии до трех побед стал 1–2. Послезавтра команды вновь сыграют в Казани.

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14).

Самые результативные: Браун (21 + 4 подбора), Хезонья (14 + 8 подборов), Воронцевич (13 + 7 подборов) — Пойтресс (18 + 8 подборов + 4 перехвата), Мики (14 + 6 подборов).