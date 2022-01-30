«Зенит» объявил об уходе Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун стал футболистом «Байера». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«Футбольный клуб „Зенит“ благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам! Спасибо за всё, Сердар!» — говорится в заявлении пресс-службы.

Как стало известно, клубы договорились о переходе иранского нападающего в зимнее трансферное окно. Контракт с клубом из Леверкузена рассчитан до 2027 года. Сумма трансфера составит 4 миллиона евро.

В составе сине-бело-голубых Азмун провел 3 года и 3 раза становился чемпионом России. В «Зенит» иранец перешел в январе 2019 года из «Рубина» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами в 21 матче. Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.