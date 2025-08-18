news_header_top
«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за удаления Сантоса и пенальти в игре со «Спартаком»

Фото: fc-zenit.ru

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что «сине-бело-голубые» обратятся в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

– Будет ли «Зенит» обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со «Спартаком» и второй жёлтой карточки Дугласа Сантоса?

– Будет, – сказал Медведев «Спорт день за днем».

Напомним, в игре со «Спартаком» у «Зенита» был удален капитан Дуглас Сантос. В конце второго тайма в ворота петербургской команды был назначен пенальти, который не сумел реализовать полузащитник «красно-белых» Эсекьель Барко.

В данный момент «Спартак» идет на 13-м месте в таблице с пятью очками. «Зенит» же расположился на девятой строчке первенства с шестью баллами.

