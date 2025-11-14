«Зенит» никому в Европе не интересен». Аршавин о своей карьере

Фото: Евгений Романов / "Татар-информ"

Экс-полузащитник сборной России, питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему его вспоминают в Европе. Он отметил, что все запомнили только его выступление за «канониров», в то время как победа «Зенита» в еврокубках никому не запомнилась.

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же еще, например, Суперкубок с «Зенитом»…

— «Зенит» никому в Европе не интересен.

— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?

— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто «Четыре гола!», а «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло, – цитирует Аршавина «СЭ».

Напомним, Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За это время он провел 105 матчей, в которых отметился 23 забитыми голами.

Также он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России и обладателем Кубка УЕФА того же года в составе петербургского «Зенита».

Ныне Андрей Аршавин работает функционером в родном петербургском «Зените».